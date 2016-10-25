Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da bir internet sitesinden bulduğu escort kadının telefon numarasını bulan E.K’nın, aradığı numaradaki kadın, arkadaşlık için 200 TL para yatırması gerektiğini söyledi. Bankaya giderek verilen hesap numarasına parayı yatırdıktan sonra tekrar iletişime geçen E.K.’ya, kadın için 300 TL güvence bedeli, 300 TL de sigorta parası daha yatırması gerektiği söylendi. Bunun üzerine 600 TL daha parayı yatırdıktan sonra numarayı yine arayan E.K.’dan bu kez çıkış parası adıyla 500 TL daha istendi. 500 TL parayı da yatırdıktan sonra tekrar irtibata geçen E.K., yine güvence bedeli adıyla istenen 500 TL parayı da bankaya giderek yatırdı. Toplamda verilen hesaba bin 800 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan E.K. emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğa Alca