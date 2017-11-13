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'Esed rejimi insanlığa karşı suç işledi'

Uluslararası Af Teşkilatı, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esed’in ülkesinde insanlık suçu işlediğini açıkladı.

Esed rejimi insanlığa karşı suç işledi

13 Kasım 2017 16:02

Uluslararası Af Teşkilatı hazırladığı "Ya terk ederiz ya da ölürüz” başlıklı raporunda, silahlı muhalif grupları anlaşmaya zorlamak için, Suriye hükümetinin sivilleri muhasara altına alıp haksız şekilde bombalayarak kötü şartlarda yaşamaya ve teslim olmaya zorlayarak insanlık suçu işlediğini söyledi. Suriye Rejimi’nin 2016 Ağustos ile 2017 Mart dönemi arasında Daraya, Madaya, Doğu Halep ve Humus şehri yakınlarında al Waer’da muhasara uygulaması yaparak insanlık suçu işlediği vurgulandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Geçen beş yıllık süre içinde Suriye hükümeti daha alt seviyede, sivilleri gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakarak uluslararası hukuku ihlal ederek insanlık suçu işlemiştir. Muhasara altına alınan siviller daha da büyük acılar çekmiş ve havadan ve karadan kanunsuz saldırılara maruz kalmıştır."

Af Örgütü uluslararası topluma seslenerek Suriye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istedi. Örgüt insan hakları ihlallerini inceleyenlerin ülkeye girişlerinin de engellenmemesini istedi.

Raed Mah’D Khalil Subaih

 

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