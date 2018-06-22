Eşeği selden kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi'nde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağında otlayan bir eşek sulara kapıldı. Eşeğin çaresiz çırpınışlarını gören vatandaşlar kendi canlarını hiçe sayarak suya girdi. Yol kenarındaki kepçeye bağlanan halat yardımı ile akıntıya kapılan eşek sel sularından büyük uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak eşeği sel sularından alıp çıkaran 4 kişiyi alkışladı. Kurtarma çalışmaları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Yasin Esen

