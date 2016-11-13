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Eşek sütü anne sütüne rakip

Bursa'da üretilen eşek sütü ve ondan yapılan sabun büyük rağbet görüyor.

Eşek sütü anne sütüne rakip

13 Kasım 2016 09:43

Kanser, astım bronşit, egzama, sedef gibi hastalıklara karşı önemli bir takviye olan eşek sütü son zamanlarda büyük rağbet görüyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Serçeler köyünde yaklaşık 1 sene önce eşek çiftliği açan 47 yaşındaki İlhan Biçer, eşek sütünün faydalarının anlaşılmasıyla talebin arttığını belirterek, "Bu işe babamın kansere yakalanmasının ardından yaptığım araştırmalar neticesinde başladım. Eşek sütünün kansere, astıma, bronşite ve birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. İtalya'da çok yaygın olarak kullanılıyor. 22 eşekle işe başladım. Türkiye'nin dört bir yanından talep var. Genelde kanser, astım ve egzama hastaları tercih ediyor. Kullananların yüzde 90'ı memnun" dedi.

Anne sütüne eş değer olan eşek sütünün kaynatılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan Biçer, "22 hayvanla başladım. Bir dönem 117 eşeğim oldu. Fakat bakımı zor olduğu için birçoğunu eşek çiftliklerine gönderdim. Günde ortalama 4 kilo süt elde ediyor ve hemen müşterilerime gönderiyorum" şeklinde konuştu.
Eşek sütünü her yaştan insanın günde bir çay bardağı içmesinin faydalı olduğunu ifade eden İlhan Biçer, "Anne sütü alamayan bebeklerden yaşlılara kadar herkes kullanabilir. Gün içinde bir çay bardağı içmek kafi. küçük Kocuklardan anne sütü içemeyenlere de eşek sütü verilebilir" dedi. 

Eşek sütünden sabun da yaptığını anlatan İlhan Biçer, sabunun egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının yanı sıra saç dökülmelerine karşı faydalı olduğunu söyledi. Eşek sütü sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. 

Yusuf Ali Arslan 
BURSA 


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