Teknolojik gelişmelerden dolayı bitme noktasına gelen semercilik mesleğinin son temsilcilerinden olan 76 yaşındaki Seyfettin Onaran’ın yaptığı semerler elinde kaldı. Buna rağmen mesleğini büyük bir titizlikle devam ettiren semerci Seyfettin Onaran, ömrünün sonuna kadar semercilikle uğraşmakta kararlı. Babasından devraldığı mesleğiyle 4 çocuk yetiştiren Onaran, çocuklarının mesleği bırakma telkinlerine rağmen işini yapmaya devam ediyor. Her gün dükkanını açıp işe koyulan Onaran, zaman zaman ziyaretine gelen arkadaşlarıyla sohbet ederek eski günleri yad ediyor.

Eskiden mesleğinin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Onaran, eskiden günde 1 semer yaptığını söyledi. Şimdi nadiren semer satışı yapsa da yinede semer yapmayı sürdüren Onaran, yaptığı semerleri vatandaşların alarak dekor amaçlı kullanabileceklerini belirtti. Her gün semerlerin birkaçını dükkanının dışına koyarak sergileyen semerci Onaran, semer alacak müşterilerinin yolunu gözlüyor. Seyfettin Onaran’ın iyi bir usta olduğunu söyleyen eski arkadaşları ise Onaran’ın işine çok bağlı bir usta olduğunu belirtti.

"Bu işi yapmadan duramıyorum"

Mesleği babasından öğrendiğini söyleyen semerci Seyfettin Onaran, "Küçükken bu işe başladım. Askerden geldikten sonra iyice çalışmaya baladım ve usta oldum. Şimdiye kadar semercilik mesleği iyiydi ama bundan sonra bu iş bitti. Geçimimi bu işten kazandım. 4 çocuğum var. Hepsi emekli oldu. Arabaların artması bu işi bitirdi. Artık köylerde de at eşek bakan kimse kalmadı. Çocuklarım bana ’bu işi artık bırak’ diyorlar ama ben bu işi yapmadan duramıyorum. Samsun’da bu işi yapan üç kişiydik bir tek ben kaldım. Eskiden günde 1 semer yapıyordum. Arada sırada dağ köylerinden semer alan oluyor. Küçük semerleri 150 liraya büyük semerleri 200 liraya satıyorum. Elimde bayağı bir semer kaldı. Alan olursa satacağım" dedi.

Kenan Akyüz