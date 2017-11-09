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Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 eşek iskeleti bulundu.

Eşekleri kesip, kemik ve başlarını bırakıp kaçtılar

09 Kasım 2017 16:03

Armutlu köyünün Taşlıtarla mevkiinde üç eşek başı ve kemikleri bulundu. Sabah saatlerinde tarlaya giden bir köylü tarafından bulunan eşek cesetleri tüyler ürpetti. Başları orta yerde bırakılıp etleri sıyrılan hayvanları gören vatandaş durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, üç eşek kafası ve etleri sıyrılmış kemiklerle karşılaştı. Dün kesildiği belirlenen hayvanların kafa ve kemikleri gömülerek imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eşek etlerinin piyasaya sürülmesinden endişe ediliyor. 

Necip Karatuna

Etiketler: balıkesir, eşek

 

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