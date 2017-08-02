Eşekten düşen yaşlı adam öldü

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Sait Karabağ, 16 Mayıs Salı günü eşeğine binerek Kaklıca mevkindeki fıstık bahçesini kontrole gitti. Fıstıklıktan dönerken bir anda eşeği ürken Sait Karabağ, düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Karabağ, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Karabağ, yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşının ardından bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.



Sait Karabağ'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi ve defin işlemleri tamamlanan Karabağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Mehmet Bulut