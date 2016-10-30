Aksaray’da yaşayan 76 yaşındaki Ramazan Tezgel, tarlayı sürmeye eşekle gittiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sol kalçası kırılan Ramazan Tezgel, yakınları tarafından Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Konya Hospital’a sevk edildi. Ramazan Tezgel, Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından kalça protezi yapılarak tedavi edildi.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Ramazan Tezgel, başından geçen talihsiz olayı anlatarak, “Eşekten düştüm. Aksaray Devlet Hastanesi’nden ambulans ile Konya Hospital’a geldim. Burada ameliyat oldum. 1,5 gün yoğun bakımda yattıktan sonra buraya yatağıma getirdiler. Çok şükür Allah’a iyiyim” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekip adına konuşan Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, “76 yaşında erkek hastamız hem kalça çıkığı hem de ileri derece kireçlenmiş kalçaya sahipti. Bir de üzerine düşme sonucu kalçada kırık eklenmişti. Tümünün tedavisi hem kırığın hem de kalça çıkığının kireçlenmesinin tedavisini kalça protezi yaparak çözmüş olduk. Şu an hastamız bacağının üzerine basıp yürüyebiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takibe devam ediyoruz” şeklinde konuştu.