Esen Yaman cinayetinde yargılamaya devam edildi

Davaya konu olay, 9 Eylül 2016 günü Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman (29), apartman girişinde Serkan G. (28) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan G. belinden çıkardığı tabancayla Yaman’ı öldürdü. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucu katil zanlısı Serkan G.’nin "yaralama" suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firar ettiği belirlendi. Esen Yaman’ı öldüren Serkan G.’nin, Yaman’dan boşanan Şevket B. (30) ile cezaevinden arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Baba konuştu

Sanık Serkan G. ve onu azmettirdiği öne sürülen Yaman’ın eski eşi 30 yaşındaki Şevket B.’nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 8'inci duruşmaya tutuklu sanık Serkan G., başka bir suçtan hükümlü olan, bu dosyada tutuklu bulunan sanık Şevket B., sanık avukatları Efe Alper ve Barış Akyol, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dernek Temsilcisi, anne Esin Özalp, anne Özalp'ın avukatı Kenan Malkoça ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Celse arasında maktül Esen Yaman'ın babası Sebehattin Yaman "Ölüm olayına ilişkin doğrudan görgüm yoktur. Ölüm olayının gerçekleşmesinden 3 ay önce kızım beni telefonla arayarak, ayrıldığı kocası Şevket tarafından ölümle tehdit edildiğini, gelip yanında kalmamı istedi. Ben de, annesi Esin ile ayrıldığımı, başka biri ile evlendiğim için gelemeyeceğimi ancak kendisinin istediği zaman benim yanıma gelebileceğini söyledim" dedi. Duruşma savcısı, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Atakan Şen