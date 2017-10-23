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Esendere Sınır Kapısı artık 24 hizmet verecek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı bugün itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başladı.

Esendere Sınır Kapısı artık 24 hizmet verecek

23 Ekim 2017 17:34

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Esendere Sınır Kapısının 24 saat hizmet vermesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Sınır kapısı sadece Yüksekova ekonomisini kalkındırma değil adeta bölgeyi kalkındırma bir sınır kapısıdır. Oda olarak yaklaşık 2 ay önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza bir talebimiz oldu. Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş Bey’le iletişimimiz oldu. Sabah 08.00, akşam 24.00 gibi bir talepte bulunduk. Bunlar ilk etapta saat 08.00 ile 22.00’yi uygun gördüler. Ardında Cumhurbaşkanımızın İran’a yapmış olduğu bir seyahatte protokoller imzalandı. Bu konuda da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekci’nin bölge ve Esendere için çok katkıları oldu. Bu konuda Bakanımıza, valimize ve Yüksekova Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Özdemir, “Burada günü birlik çalışan vatandaşlarımız evine ekmek götürür. İnşallah bu bizim ithalat ve ihracatımıza da vesile olur. Burada Gümrük ve Ticaret Bakanımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Şu an Yüksekova Gümrük Müdürlüğünün kapasitesi B kategorisindedir. Ama bizim talep ettiğimiz A kategoriydi. A kategori dediğimiz zaman içerisine hem ithalat hem ihracat giriyor. Tüm iş ve işlemleri yapabileceğiz kapasiteye getirilmesi talebimizdir” ifadelerini kullandı. Esendere Sınır Kapısının eski iş ve işlemlerine dönmesini umut ettiklerini söyleyen Özdemir, “En son 2014 yılında Esendere Sınır Kapımızdan 389 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu bizim için çok mühim bir rakamdır. Sınır kapımızdan 45 kilometre sonra İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan kenti var. Bu bizim için çok ciddi bir Pazar. Biz bu pazarlardan faydalanmak istiyoruz. Hemen doğusundan Doğu Azerbaycan var. Tebriz, bu da yaklaşık 6 milyon bir nüfusu var. Geneline baktığınız zaman 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu da bizler için çok önemli bir pazardır” diye konuştu.  

Ömer Oğuz

Etiketler: esendere sınır kapısı

 

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