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Esenler esnafı, bütün dövizlerini bozdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dövizlerinizi bozdurun” çağrısına Esenler esnafı da destek verdi. Yüzlerce esnaf, ceplerindeki miktara bakmaksızın dövizlerini bozdurdu.

Esenler esnafı, bütün dövizlerini bozdurdu

05 Aralık 2016 15:28
Esenler esnafı, bütün dövizlerini bozdurdu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dövizlerinizi bozdurun” çağrısına Esenler Esnaf Odasından cevap geldi. “Vatanını seviyorsan, dövizi sat, ekonomiye kat” sloganı ile kampanya düzenleyen Esenler esnafı, ellerinde ne kadar döviz varsa Türk parasına çevirdi.

Esenler Esnaf Odası önünde toplanan esnaflara, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da destek verdi. Esnaflar, “Vatanını seviyorsan, dövizi sat, ekonomiye kat” pankartı ile döviz bürosuna kadar yürüdü. İlk dövizi bozduran ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin oldu.

Hemen ardından ise Esenler esnafı dövizi bozdurmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayacaklarını belirten esnaflar, yastık altında biriktirdikleri bütün dolar ve EURO’ları Türk parasına çevirdi.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Esenler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin, “Cumhurbaşkanımız cumartesi günü dövizlerini bozdurun diye çağrıda bulundu. Bizde Esenler esnafı olarak bu çağrıya katkıda bulunmak istedik. Bu çağrıya duyarsız kalamazdık. Bizler küçük esnafız. Bizim fazla dövizimiz yok ama esnaf arkadaşlarımız ellerinden geleni yapmak istedi. Birçok arkadaşımız kampanyalar düzenledi. Kimi döviz bozdurana tıraş bedava dedi. Kimi yemek vereceğim dedi. Kimi esnafımız da otobüs bileti vereceğini söyledi. Ben esnaf arkadaşlarıma gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ülkelerde bazen milletin üzerine önemli sorumluluklar yüklendiğini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bazen paranızla ülkenizin yanında yer alırsınız. Bazen paranızı bozdurarak yer alırsınız. Bugün de Türkiye’nin üzerinde oynanmak istenen küresel finansal oyunları bertaraf etmemiz için cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda esnaf odamız bu gayretli çalışmanın içerisine girdi. Bizde esenler belediyesi olarak esnaf odamızın yaptığı bu kampanyayı destekliyoruz. Esenler halkı başkomutanın 15 Temmuzdaki çağrısına verdiği o yürekli cevabın yanına bugünde bu finansal oyunu bozmak için bu çalışmanın içine girdi” ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık - Murat Ergin 

 


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