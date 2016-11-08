Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Turgutreis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre A., arkadaşı Murat Yüksel ile araç takası yaptı. Emre A., aracın devir işlemlerini arkadaşı Murat Yüksel’in üzerine gerçekleştirdi ancak Murat Yüksel aracı bir türlü arkadaşına devretmedi. İki arkadaş dün akşam karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Emre A. yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Murat Yüksel’i, daha sonra da yanındaki arkadaşı Seçkin Çetin’i vurarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından Tuna Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyette alınan ilk ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Emre A., "Öldürdüğüm için pişmanım" dedi.

Hayatını kaybedenlerden Murat Yüksel’in çok sayıda suçtan sabıka kaybının bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi.

Volkan Kayalar