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Esenler'de göçük tehlikesi, 2 bina boşaltıldı

İstanbul Esenler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yolda göçük meydana geldi. Çevrede bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltılırken, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Esenlerde göçük tehlikesi, 2 bina boşaltıldı

30 Ekim 2016 11:55
Esenler'de göçük tehlikesi, 2 bina boşaltıldı - Tıkla İzle

Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokakta bir bina inşaatının temel kazısında göçük meydana gelmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan iki binayı tedbir amaçlı boşalttı. Dışarıya çıkarılan vatandaşlar, evlerine girebilmek için çalışmaların bitmesini bekliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"Kış günü orada kaldık, çoluk çocuk dışarıdayız"
Boşaltılan binalardan birinde yaşayan bir vatandaş, "Benim evim burada. Akşam çalışıyorlardı. Normal çalışılıyordu. Komşular sabaha karşı haber verdi. Çıkın dediler. Biz uyuyorduk hepimiz. Çoluk çocuk hep dışarıdayız. Saat 09.00'da çıktık dışarı. Burada çalışılıyor ya bütün binalar sallanıyor. Yalnız bizim bina değil. Oturduğun koltukta sallanıyor. Tedbir alınması lazım" dedi.

Ailesiyle birlikte evine girebilmek için çalışmaların bitmesini bekleyen bir başka vatandaş ise, "Toprak kaydı. Bizim evimiz yıkılıyor. Kış günü orada kaldık. Beş tane aile var burada. Çoluk çocuk dışarıdayız. Durdursunlar bu binayı yapmasınlar buraya" şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar 

Etiketler: Esenler, göçük tehlikesi, İstanbul


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