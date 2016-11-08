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Esenler’de pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Esenler’de bir aracın önünü kesen iki kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Araçta bulunan iki kişiye ateş açan şahıslar kaçarken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenlerde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

08 Kasım 2016 00:21

Olay Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 NL 613 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 TN 191 plakalı aracın önünü kesti. Araçtan inen saldırganlar yanlarında bulunan pompalı silahla diğer araçtaki iki kişiye ateş etti. Araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi ağır yaralanırken saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler daha sonra şahısları Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: 2 Yaralı, Esenler, pompalı tüfekli saldırı


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