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Esenler'de silahlı kuyumcu soygunu: 1 saldırgan öldü

Esenler'de soygun için bir kuyumcuya giren silahlı şahıslar ile kuyumcu arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma ve sonrası kameralara yansırken, bir saldırgan hayatını kaybetti, kuyumcu ve diğer bir saldırgan ise yaralandı.

Esenlerde silahlı kuyumcu soygunu: 1 saldırgan öldü

29 Aralık 2017 11:36
Esenler'de silahlı kuyumcu soygunu: 1 saldırgan öldü - Tıkla İzle

Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya araçla gelen silahlı saldırganlar soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuya giren şahıslara dükkan sahibi de silahla karşılık verdi. Saldırganlar ve kuyumcu arasında çatışma çıktı. Olayda kuyumcu ve bir saldırgan yaralanırken, bir saldırgan da hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralı saldırganlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, kaçan diğer saldırganları arıyor.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o korku dolu anları anlattı.

Çevrede silah sesleri yükseldi

Kuyumcu ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin yerde yattığı görülüyor. 

Volkan Kayalar - Caner Sönmez

Etiketler: çatışma, Esenler

 

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