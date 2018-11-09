Esenler'de tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenler Nene Hatun Mahallesi 173. Sokak içerisinde bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 6 katlı binanın bodrum katında bir Suriyeliye ait olduğu öğrenilen tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreyi duman kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan çok sayıda makinede hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Medeni Topaloğlu

