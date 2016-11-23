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Esenler’deki göçüğün bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Esenler'de sabaha karşı meydana gelen göçüğün bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise evlerine girmeyi bekliyor.

Esenlerdeki göçüğün bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

23 Kasım 2016 10:14
Esenler’deki göçüğün bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokak’ta sabaha karşı 02.00 sıralarında göçük meydana gelmişti. İddiaya göre, bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle meydana gelen göçük sebebiyle kendilerini dışarı atan mahalle sakinleri bekleyişini sürdürürken, olayın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

“Hepimiz sokağa döküldük”
Sabahın ilk ışıklarına kadar sokakta kalan mahalle sakini Ayşe Kara, “Gece yarısı sesle kalktık. Hepimiz sokağa döküldük. Burada yol çöktü daha sonra İSKİ’ye ait kanalizasyon çöktü su patladı. Daha önce üst sokak oldu, bu sefer de yan sokakta oldu. Evimize giremiyoruz” derken, bir başka vatandaş ise, “Biz sabaha kadar buradaydık bize yazık değil mi” diye konuştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
 

Etiketler: Esenler, göçük


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