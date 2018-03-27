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Esenler'e 500 yataklı hastane

Esenler, 103 yataklı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden sonra 500 yataklı ikinci devlet hastanesine kavuşuyor. Askeri bölgenin ilk etabında yapılacak dev hastane için proje çalışmaları başladı.

Esenlere 500 yataklı hastane

27 Mart 2018 10:37

2014 yılında üç blok halinde 6 katlı ve 18 bin metre kare kapalı alana sahip, 103 yataklı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ardından Esenler'e ikinci bir devlet hastanesi daha geliyor. Sağlık Bakanlığı, plan çalışmaları tamamlan askeri bölgenin ilk etabında 500 yatak kapasiteli dev bir hastane yapacak. Hastane, günümüz teknolojisine uygun modern tıbbi cihazlarla donatılacak ve hemen her branşta hizmet verecek. Yeni Esenler Devlet Hastanesi, otel konforunda günümüz şartlarına ve imkanlarına uygun, hastaların ve çalışanların tüm isteklerini karşılayan bir hastane olacak.

Yeni hastane ile ilgili proje çalışmalarının başladığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Genç bir nüfusa sahip ve doğum oranlarının en yüksek ilçelerden birisi olan Esenlerimizi öncelikle bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine kavuşturduk. Şimdi, sürekli gelişen ilçemize her branşta hizmet verecek poliklinikleriyle bir devlet hastanesi daha kazandırıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ile tüm görüşmeleri yaptık. Yerimizi belirledik, proje çalışmalarına başlandı. Son teknolojik tıbbi cihazlarla donatılacak bu modern dev hastanemiz hem Esenler halkına, hem de komşu ilçelerdeki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bölgemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak, hastanemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.  

Etiketler: Esenler, hastane

 

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