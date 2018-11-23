İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin makam aracına işportacı olduğu ileri sürülen kişi saldırı girişiminde bulundu. Üzerinden silah şarjörü çıkan şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi - Tıkla İzle

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazı için meydanda bulunan camiye geldi. Başkan Alatepe namazda olduğu sırada kendisine gösterilen yerde satış yapmak istemediği ileri sürülen bir işportacı, makam aracına doğru yöneldi. Meydandaki polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir adet silah şarjörü çıktığı öğrenilirken, polis her yerde silahı arıyor. 

Cami çıkışı konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Alatepe, Esenyurt'ta vergisiz satış yapılamayacağını vurgulayarak, "Vergiyi vermeden gelip tahta açmalarını, seyyar satıcılık yapmalarını istemiyoruz. İstememe sebebimiz ise halkımız. Neyi sattıkları belli değil. Kimsenin kimseye tahsis ettiği bir yer açık alanlarda. Meydan düzenlemesini bekliyoruz. Burada seyyar satıcı olmayacak. Bizde bunlara Türkiye'de olmayan bir şey yaptık. Seyyar satıcıların tamamına ücretsiz yer tahsis ettik. Buyurun gelin, esnaf olun, ilk kiralarınızı biz ödeme yaptık” dedi.  

Murat Delice - Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.