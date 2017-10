Esenyurt Belediyesinden toprak kayması açıklaması

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur İbrahim Bilici, olay meydana gelmeden önce zaten gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek, "Amacımız herhangi bir olay vuku bulduğunda hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesidir” dedi.

Esenyurt‘ta geçtiğimiz günlerde belediye tarafından yürütülen pazar yeri, otopark ve eğitim binası inşaatında temel kazıldığı sırada toprak kayması meydana gelmiş, toprak kayması nedeniyle de çevrede bulunan evlerin duvarlarında çatlaklar, yolda çökmeler oluşmuştu. Sağanak yağışında etkisiyle meydana gelen olayda çok sayıda bina tahliye edilmiş ve mühürlenmişti. Esenyurt Belediyesi kendilerine yönelik olayla ilgili önlem almadığı, vatandaşlarla ilgilenmediği ve hasarı gizlemeye çalıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Olay olmadan önce önlem aldık”

Meydana gelen toprak kayması ve iddialarla ilgili Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur İbrahim Bilici açıklama yaptı. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bilici, "Her işte olduğu gibi işin içerisinde gelişebilecek kazalardan biri olmuştur. Söz konusu olay zaten şiddetli yağmurun neticesinde meydana gelmiştir, etkilemiştir ve tetiklemiştir. Sürekli ekiplerimiz ve İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımız bu işin incelemesinde bulunuyordu. Zaten sürekli kontak halindeydi. Şiddetli yağmurdan sonraki gün de daha bir dikkat ettik ve amacımız burada herhangi bir olay vuku bulduğunda hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesidir. Neticede yağmur sularından kaynaklı kaza meydana geldi. Biz bunu hissettiğimiz an buradan bize bilgi geldi. Bilgi geldiği an olay mahalline geldik herhangi bir göçme çökme olayı olmadan ve yağmurun biraz yumuşattı zeminin gelme ihtimaline karşılık hemen bir binamızı tahliye ettik ve önlem olarak da boşalttık. Diğer iki binayı da tedbir amaçlı boşalttık” diye konuştu.

“Tahliye olduğu için hiçbir can ve mal kaybı olmadı”

Alınan önlemlerin olay olmadan alındığına ve bu yüzden can kaybı yaşanmadığına dikkat çeken Bilici, "Olayın bu şekilde gerçekleşeceğini veriler gösteriyordu konuştuğumuz konular üç gün beş gün öncesi değil yağmurdan sonraki 3-5 saatle ilgili söylüyorum. Hiçbir binaya hasar gelmeden bu olay gerçekleşti. Zaten vatandaşlar tahliye olduğu için hiçbir can ve mal kaybı olmadı. İki bina var zaten burada çalışma olmadan da veya burada değil de başka bir yerde de olsa ruhsatı projesi nasıl yapıldığı belli olmayan kaçak binalar. Bina olarak zaten riskli binalar. Onlarla ilgili zaten daha önceden bir tahliye işlemimiz oldu” dedi.

"Hemen ilk günden otellerin ayarladık”

Fen İşleri Müdürü Bilici, açıklamalarında tahliye dilen bina sakinlerinin mağdur edilmediğini ve tahliye gerçekleşir, gerçekleşmez otele yerleştirildiklerini söyleyerek, “Vatandaşlara hemen ilk günden otellerin ayarladık, otellerine transferlerin yaptık Yemek yiyecek içecekler ayarladık şu an vatandaşlarımız belediyemiz tarafından misafir edilmektedir” şeklinde konuştu.

Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bilici, “Şimdiki çalışma ise bu olay vuku bulduktan sonra hemen yapılabilecek en pratik çözümdür. Yine hocalarımızın öngörüsünde. Yani şöyle bir şey algılanması bu işi daha önceden yapsaydın. Hayır. Bu iş böyle bir olay, vuku bulduğunda yapılacak bir işlemdir” ifadelerini kullandı.