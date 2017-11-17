Esenyurt Polisi suç ve suçlulara karşı ev hanımlarını bilinçlendiriyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta bulunan mahalle muhtarları ile birlikte, ortaklaşa bir proje yürütüyor. Proje ile günlerinin büyük kısmını evlerinde geçiren ev hanımları ile muhtarlıklar ile irtibat kurularak bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmede, Esenyurt ilçesinde meydana gelen olaylara tanık olan ev hanımlarının polise yardımcı olması ve suçlarının azalmasına yardımcı olması bekleniyor.

Proje kapsamın Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görevli polis memurları, Mevlana Mahallesi’ne gelerek ev hanımlarını bilgilendirdi. Mevlana Mahallesi Muhtarı Fulya Ece Yirdem, “Kadın polis memuru arkadaşlarımız ev hanımlarımız ile birlikte olmak istediler.

Çünkü kadınlar çevresi ile çok daha ilgili çocukları ile çok daha ilgili, eşleri gündüzleri işte iken kadınlar daha çok mahalleyi biliyor tanıyor. Çocuklarını da koruma korusunda çok daha fazla görev alıyorlar. Bu çalışmayı çok faydalı buluyoruz. Çünkü karşılıklı görüş alışverişi yapılabiliyor. Narkotik konusunda özellikle ülkemizde önemli bir problem bununla mücadele konusunda da polis memuru arkadaşlarımız mahalleliyi bilgilendiriyor” dedi.

Konu hakkında bilgilendirme yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memuru Sare Çuhadar ise, “Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projelerinden birisi de bu proje. Esenyurt’ta 43 mahallemiz bulunmakta. Bu hafta da Mevlana mahallesindeyiz. Kadınlarla görüşüyoruz. Bundan sonrada bu toplantılarımız devam edecek” diye konuştu.

Murat Delice

