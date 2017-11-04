Esenyurt 'ta üç aracın birbirine girdiği kaza kamerada

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelen kazada iddiaya göre kavşağa hızlı giren bir araç duramayarak kavşakta bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç karşı yönden gelen diğer bir araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar ise kavşakta her gün kazanın meydana geldiğini belirterek bir önce önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, yetkililerin dikkatini çekmek için sokağa güvenlik kamerası koyduklarını da söyledi. Kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kavşağa hızlı giren bir araç diğer bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç karşı yönden gelen bir araca çarparak durabiliyor.

