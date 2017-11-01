Esenyurt’da eski koca dehşeti

Olay Esenyurt’da dün akşam meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ayrıldığı eşi Şenay A.’yı bir süre aracıyla takip etti.Şenay A. çakmak için bir marketin önünde durduğu sırada aracından inen eski koca talihsiz kadının aracının camını silah kabzasıyla kırdıktan sonra ateş ederek öldürdü.Daha sonra aracına binen adam olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar ise çevre de bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de ilk olarak Şenay A. markete yanaşıyor ve markette çalışan çocuklardan çakmak istiyor çocuklar çakmağı getirdiği sırada eski kocası arabanın yanına kendi aracıyla yaklaşıyor. Çocuklar aracın yanındayken arabanın yanına gelen şahıs çocukların gözü önünde silahla camı kırmaya çalışıyor. Yaşanan olayı gören çocuklar marketin içerisine giriyor. Tam bu sırada camı kıran şahıs Şenay A. ya ateş ediyor. İki el ateş eden şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sakince aracına biniyor ve olay yerinden kaçıyor. Şahısın gitmesinin ardından olay yerine gelen vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenay A’yı ambulans ile hastaneye götürüyor.Olayın görgü tanığı çocuklar ise “ kadın çakmak almaya geldi. O şahıs geldi arkasından arabanın içerisine baktı daha sonra geri geri geldi. Sonra kadına bağırmaya başladı biz de kaçtık bağırınca. Daha sonra camı kırdı ben neden camı kırdı diye bakıyordum daha sonra silah patladı ben direk kendimi yere attım. Daha sonra adam çok rahat hareketlerle arabasına binip gitti” diye olayı anlattı. Olay sonrasında çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

