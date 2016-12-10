Esenyurt Belediyesi tarafından 2016 yılında planlanan ve yapımı tamamlanan 111 ayrı projenin toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu kreşlerden sadece çalışan annelerimiz istifade etmektedirler"

İlçedeki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Bugün burada 16 okul açıyoruz. Bu okullardan 15 tanesini daha Önce bildirmiştik. Ancak bir aylık sure içerisinde 1 okulumuzu daha tamamlamış olduk. Esenyurt’ta 134 bin 156 öğrencimiz devlet okullarında okumakta. 12 bin 597 öğrencimiz de özel okullarda okumaktadır. Okul yatırımlarımız devam ediyor. Şuan da 10 okulumuz inşaat halinde. Bu okullarımızın yarısını belediyemiz, yarısını da bölgemizde müteahitlik yapan firmalarımıza yaptırmaktayız. 5 Okulumuz valilik tarafından yapılmakta.8 okulumuz içinde protokollerimiz tamamlanmıştır. Yine sosyal projeler kapsamında 8 adet kreşimizi açıyoruz. Son bir ay içerisinde Suriyeli kardeşlerimiz içinde bir kreş açmış olduk. Bu kreşlerden sadece çalışan annelerimiz istifade etmektedirler“ dedi.

"BÜYÜKŞEHİR’DEKİ MESAİ ARKADAŞIM EROL OLÇOK’UN ADINI BURAYA VERMİŞ OLDUM"

İlçede yapımı devam eden bir merkeze 15 Temmuz Şehidi Erol Olçok’un isminin verildiğini açıklayan Başkan Kadıoğlu,” Dini tesislerimiz ve camilerimizden bugün 7 tanesini açıyoruz. 22 camimiz inşaat halinde. Bir adet camimiz de hayırsever tarafından yapılmaktadır. 7 kur’an kursumuz açılıyor. 3 tanesi inşaat halinde devam ediyor. Kültür Merkezlerimiz 7 tanesi inşaat halinde 9 adetini bugün açıyoruz. Devam eden Kültür merkezlerinden biri 10 bin metre kapalı alanı kaplamakta olup eğer hakkını bana helal ederse adını Büyükşehir’deki mesai arkadaşım Erol Olçok’un adını buraya vermiş oldum. Sağlık tesislerimiz 9 aile sağlığı bugün açılıyor 10 tanesi tamamlanmak üzere. Önümüzdeki ay devlet hastanemizin 250 yatak kapasiteli ek binasının da temelini atacağız“ diye konuştu.

"25 MİLYONLUK BÜTÇE İLE 74 BİN SPORCUYA HİZMET VERMEKTEYİZ"

İlçede kazandırılan termal tesisler sayesinde ilçenin sağlık merkezi haline dönüştüğünü sözlerine ekleyen Başkan Kadıoğlu,” Termal tesislerimiz Esenyurt bir sağlık merkezi haline dönüştü. İki dev tesisi tamamladık , halkımızın hizmetine sunduk Avrupa’nın en yüksek mineralli suyunu hizmete sunduk Otellerimiz bu manada ruhsat almaya başladılar. Spor Müdürlüğümüz yıllık 25 milyonluk bütçe ile 74 bin sporcuya hizmet vermekteyiz. Bunların içerisinde 67 bin 120 sporcumuz lisanslı sporcudur. Şampiyonlarımız var. Tüm kulüplerimize bütçe ayırmış durumdayız. 2004 yılında göreve geldiğimizde bir tek bankası olan Esenyurt’ta bugün 72 banka vardır. Yine 2003 yılı gerçekleşen bütçesini 14 milyon 947 bin 586 lira olarak devir aldığımız Esenyurt Belediyesi’nin 2015 yılı bütçesini 615 milyon 611 bin 383 lira tamamlamış olduk. Şehrimiz deprem sonrası depreme dayanıklı binalarla yenilenmiş ve 12 yılda TOKİ ’den sonra en fazla konut yapan ilçe haline geldik. “diye konuştu.

"VAROŞLARIN İNSANI BU İNSANLAR O GECE SİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

“Zaman zaman basında vurgulanıyor. Cumhurbaşkanımız yalnızmış deniliyor. Esenyurt halkı da bizlere geliyor, biz de üzülüyoruz. “diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kadıoğlu,”15 Temmuz gecesi perdenin arkasından bakıp kıs kıs gülerken şahit oldum. Ya sende mi dediğimizde ne olur ne olmaz diye köşe bucak kaçıp saklanırken, malına, makamına servetine zarar gelmesin diye gözden ırak olanları gördük. Ancak sizin Pınarhisar Cezaevinden Beştepe’ye arkanızda yanınızda dualarıyla olan varoşların insanı bu insanlar o gece sizi yalnız bırakmadılar. O gece geri dönmemek üzere tankları teslim almak için buradan havaalanına yürüdüler. Sayın Cumhurbaşkanım siz bugün buraya gelerek bu gönüldaşlarınızı çok sevindirdiniz, onure ettiniz. 15 Temmuz gecesi havaalanına tekbir sesleriyle yürüyen yol arkadaşlarınıza , gönüldaşlarınıza yine bu bölgede kamyonlarla tankların önlerine kapatan kardeşlerimize bu işlerin takibini yapan emniyet müdürlerimize , bizimle havalanına kadar yürüyen ilçe kaymakamımıza, 28 gece meydanlarda bizimle sabahlayan vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür eder, teşriflerinizden dolayı saygılarımı sunarız” ifadelerini kullandı.