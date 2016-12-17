Birden fazla hak sahiplerinin olduğu parsellerin müstakil tapu olmamasından dolayı ortaya çıkan sorunları Esenyurt Belediyesi hukuk yolu ile çözüme kavuşturdu. Bu sayede hak sahipleri oturdukları evlerinde kendilerine tapu alabildi. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde vatandaşların uzun suredir yaşadığı hisseli tapu sorunu bir düğün salonunda düzenlenen tapu dağıtım töreni ile çözüme kavuştu. Törene Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Çınar ve çok sayıda hak sahibi katıldı.

Protokol konuşmaları ile başlayan tören hak sahiplerine tapularının verilmesi ile devam etti. Tören sonunda tapularını alan vatandaşlarla Başkan Kadıoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İmarsız hiçbir yerimiz yok"

12 yıl içerisinde 72 bin tapu dağıttıklarını diler getiren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Hisseli tarlaları ifrazlı hale getirdik. Bazıları yanlış değerlendiriyor imarlı diyor, imar konusu başka bir şeydir. İmarsız hiçbir yerimiz yok. Ancak ifraz olmayınca imar bir işe yaramıyor. İmarlı yapı yapma hakkını ifrazlı arsa olmayınca yapamıyorsunuz. İfrazlı bina yapmayınca hat ittifakı kuramıyorsunuz. Yani çocuklarınıza bir daire vereyim dediğinizde veremiyorsunuz. Bu olumsuzluğu 12 yıldır gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç