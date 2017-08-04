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Esenyurt'ta 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Esenyurt'ta lüks bir sitenin içerisinde bulunan bir binanın 3'üncü katından düşen 20 yaşındaki Suriye uyruklu kadın ağır yaralandı.

Esenyurtta 3üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

04 Ağustos 2017 08:42
Esenyurt'ta 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay gece saatlerinde Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre sitenin içerisinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede bulunan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Esra A. balkondan yere düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisindeki kadını Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kadın balkondan düşüşü ile ilgili olarak olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.
 

Murat Solak
 


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