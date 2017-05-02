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Esenyurt'ta apartman dairesi havaya uçtu: 3 yaralı

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esenyurtta apartman dairesi havaya uçtu: 3 yaralı

02 Mayıs 2017 07:21
Esenyurt'ta apartman dairesi havaya uçtu: 3 yaralı - Tıkla İzle

İstanbul, Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal edildiği iddia edilen bir evde patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay Mehterçeşme Mahallesi 1881. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Patlama nedeniyle apartman dairesi deyim yerindeyse havaya uçtu. Patlamanın ardından apartmanın pencereleri yollara savrulurken dairede ise yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Esenyurt, Beylikdüzü ve Yakuplu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bomba imha uzman ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulundu. İncelemeler esnasında apartman dairesinde 20 kilo bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan patlama sırasında evde bulunan B.A. (33), R.G. (25) ve S.S. (27) isimli şahısların yaralı halde kendi imkanlarıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği öğrenilirken olay ile ilgili olarak ev sahibi M.A da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Murat Solak
 

Etiketler: Esenyurt, İstanbul, patlama


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