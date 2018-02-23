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Esenyurt'ta aşırı yüklü tır devrildi

Esenyurt'ta aşırı yüklü tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. Kaza nedeniyle hurdalar yola dökülürken, trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenyurtta aşırı yüklü tır devrildi

23 Şubat 2018 12:04
Esenyurt'ta aşırı yüklü tır devrildi - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İçi hurda dolu 34 KDN 68 plakalı tır sürücüsü iddiaya göre aşırı yüklü olması nedeniyle virajı alamayarak yola devrildi. Devrilmenin etkisi ile tırın içinde bulunan hurda eşyalar yola döküldü. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri ve çekici sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, çekici de tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışamalar sonunda tır yoldan kaldırılırken, Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Murat Delice
 

Etiketler: İstanbul, kaza, TIR

 

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