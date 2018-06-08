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Esenyurt’ta doğalgaz patlaması: 1’i ağır 2 yaralı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1’i ağır 2 Suriye uyruklu vatandaş yaralandı.

Esenyurtta doğalgaz patlaması: 1i ağır 2 yaralı

08 Haziran 2018 16:44

Olay, saat 16.15 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1047’nci sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1’inci katında bulunan doğalgaz kaçağı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şahsa müdahale gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralanan kişilere ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralananların Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, 1 kişinin ise patlamadan yara almamak için birinci kattan atladığı belirtildi. 

Öte yandan olayın tanığı vatandaşlar ise büyük bir patlama olduğunu yaralılara ilk müdahalenin kendileri tarafından yapıldığını ileri sürdü.  


Murat Delice
 

 

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