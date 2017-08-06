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Esenyurt’ta fabrika yangını

Esenyurt’ta ayakkabı tabanı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle imalathanede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası işyerinde maddi hasar oluştu.

Esenyurtta fabrika yangını

06 Ağustos 2017 21:40
Esenyurt’ta fabrika yangını - Tıkla İzle

Yangın akşam 19:30 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz mahallesi 3086. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Ayakkabı tabanı üretimi yapan fabrikanın 3. Katında bulunan imalathaneden birden dumanlar yükselmeye başladı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca çevre ilçelerden yardım istendi. Köpüklü su ile yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hafta sonu olması nedeniyle imalathanede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayı gören bekçi Yakup Özgüney, “Saat 19.30 sıralarında karşı tarafta bulunan bekçi bir arkadaş telefonla beni aradı. Binadan dumanlar çıkıyor dedi. Baktığımızda biraz ateş çıkıyordu ama bir anda parladı çatı katında. Bir anda parlayınca patlama oldu. Arkadaşlar geldi yardım etti. Dün gece son vardiyaya gelen işçiler bu sabah fabrikadan çıktı. İçeride kimse yoktu, sadece bekçi vardı” dedi. 

Selim Bayraktar
 

Etiketler: Esenyurt, fabrika, yangın


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