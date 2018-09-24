Esenyurt'ta fabrikada yangın

Esenyurt'ta saat 20.30 sıralarında arabalar için klima üreten 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. En alt katta çıkan yangın kısa sürede kimyasal maddelerin bulunduğu üst kata sıçradı. Biranda fabrikayı saran yangın vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Alper Suat Tutaşı

