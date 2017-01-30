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Esenyurt'ta market soygunu kamerada

Esenyurt'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurtta market soygunu kamerada

30 Ocak 2017 11:52
Esenyurt'ta market soygunu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Ocak tarihinde Esenyurt'ta bir markette yaşandı. Markete giren silahlı iki soyguncu, kasaya yöneldi. Silahla kasiyerleri tehdit ederek etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan yaklaşık bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Market soygunu güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde markete giren yüzleri kapalı iki soyguncu, kasaya yönelerek görevlileri silahla tehdit ediyor. Paraları alan soyguncular, kaçarak uzaklaşıyor.

Olayı soruşturan polis ekipleri, her yerde soyguncuları arıyor. 

Etiketler: Esenyurt, market soygunu


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