Esenyurt’ta metruk binada şüpheli ölüm

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada erkek cesedi bulundu. İnşaat işçileri tarafından cesedin bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk incelemeden ölen adamın üzerinden çıkan kimlikte Celal Çubu yazılı olduğu öğrenildi. Ölen Celal Çubu'nun yanında ise uyuşturucu için kullanılan materyaller olduğu söylenildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı inceleme ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Murat Delice