Diğer
Kategoriler

Esenyurt’ta metruk binada şüpheli ölüm

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’ne metruk bir binada Celal Çubu isimli bir kişiye ait olduğu iddia edilen erkek cesedi bulundu. Ceset incelemek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Esenyurtta metruk binada şüpheli ölüm

28 Aralık 2017 15:46
Esenyurt’ta metruk binada şüpheli ölüm - Tıkla İzle

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada erkek cesedi bulundu. İnşaat işçileri tarafından cesedin bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk incelemeden ölen adamın üzerinden çıkan kimlikte Celal Çubu yazılı olduğu öğrenildi. Ölen Celal Çubu'nun yanında ise uyuşturucu için kullanılan materyaller olduğu söylenildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı inceleme ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Murat Delice

Etiketler: ceset, Esenyurt, metruk bina

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç