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Esenyurt’ta polis aracı devrildi: 3 yaralı

Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı.

Esenyurtta polis aracı devrildi: 3 yaralı

04 Kasım 2016 22:52
Esenyurt’ta polis aracı devrildi: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi 1454'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto eden bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında zırhlı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan zırhlı araç devrildi. Kazada, araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 polis memuru yaralandı. Meslektaşlarının ilk müdahalesini yaptığı polisler, ambulansla hastanelere götürüldü. Kazada yaralanan polislerden ikisi Esenyurt Devlet Hastanesi, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı 3 polisin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan devrilen zırhlı araç, olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. 

Selim Bayraktar
 

Etiketler: polis aracı


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