Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi 1454'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto eden bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında zırhlı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan zırhlı araç devrildi. Kazada, araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 polis memuru yaralandı. Meslektaşlarının ilk müdahalesini yaptığı polisler, ambulansla hastanelere götürüldü. Kazada yaralanan polislerden ikisi Esenyurt Devlet Hastanesi, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı 3 polisin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan devrilen zırhlı araç, olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı.

Selim Bayraktar

