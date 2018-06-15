Esenyurt’ta polisten kaçan hırsız kanalizasyon borusuna saklandı

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1291. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri bir süre mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., çalıntı otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağındaki kanalizasyon borusuna girerek saklanmaya çalıştı. Kaçan şüpheli ise, bir süre sonra otomobili bir sokak içerisinde bırakarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kanalizasyon giderine saklandığını gören polisler, kanalizasyonun diğer çıkışları olmak üzere birçok noktada nöbet tutmaya başladı. Şüphelinin uzun süre çıkmaması üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kanalizasyon çıkışlarını belirlemek için İSKİ’den yardım istedi. Esenyurt'ta yaşanan trajikomik olayda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce hırsızın çıkmasını bekledi. Dere yatağına inen polisler, sürekli olarak kanalizasyon borusuna bakarak, hırsızın çıkması konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin dere yatağında nöbet tutmasını ise vatandaşlar adeta film izler gibi izledi.

İSKİ kamera ile kanalizasyonda inceleme yaptı

Şüpheli şahsın ses vermemesi ve kanalizasyon borusunun dar olması nedeniyle ekipler İSKİ’den yardım istedi. İSKİ ekipleri kanal açma kamerasını getirerek, kanalizasyon borusunun içerisinde şahsın olup olmadığı konusunda inceleme yaptı. Kaydedilen görüntülerde şahsın olmadığı anlaşıldı.

Kanalizasyon borusuna saklanarak saatlerce polisleri oyalayan E.K’nin yapılan çalışmaların ardından kanalizasyonda olmadığı anlaşıldı. Olay yerinde korkuya kapılarak feryat eden ailesine ulaşan E.K’nin başka bir yerden çıktığı anlaşıldı. Polis ekipleri kanalizasyondan çıkarak kayıplara karışan şüpheli E.K’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Başa

