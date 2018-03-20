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Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 5 yaralı

Esenyurt'ta bir şahsın aralarında husumet bulunan esnafa ve sokaktakilere balkondan pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Esenyurtta pompalı dehşeti: 5 yaralı

20 Mart 2018 21:09
Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi’nde saat 19.45 sıralarında 1534. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce araç park etme meselesi yüzünden evinin yakınındaki esnafla aralarında husumet bulunan E.P. isimli şahıs ile, akşam saatlerinde aynı meseleden dükkanına gittiği esnaf Ercan S. arasında tartışma çıktı. Dükkandaki 2 kişiye bıçak çeken E.P., esnaf Ercan S.’nin araya girmesiyle dükkandan çıktı. 

Olayın ardından E.P.’nin telefonda Ercan S.’ye hakaret ve küfür etmesi üzerine bir grup, evinin önünde toplandığı E.P. ile konuşmak istedi. Bu sırada balkona çıkan E.P, pompalı tüfekle şahıslara doğru rastgele ateş etti. Olayda 5 kişi yaralanırken, durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan özel harekat ve çevik kuvvet polisleri olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem K. ile Ercan S’nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince şüpheli gözaltına aldı. 

Olayda yaralanan 14 yaşındaki çocuk, “Ateş ettiler bacağımdan yaralandım saçma isabet etti. Yolda yürüyordum ateş ettiler. Annemin de kafasına isabet etti” dedi. 

Olay esnasında sokakta olan bir vatandaş ise, “Ben çocuğu ittim bir yere saklandım. Eczanenin kapısına vurdular buradakiler. Çok ses geldi. pompalı tüfek sesi vardı. Ekip aracı geldi daha sonra” diye konuştu.
Öte yandan yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.  

Volkan Kayalar
 

Etiketler: pompalı tüfek

 

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