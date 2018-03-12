Esenyurt'ta silah tüccarlarına darbe: 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri geçtiğimiz ay yapılan rutin uygulama sırasında 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. Y.Ç. ve R.Ç. isimli kardeşlerin üst aramasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıslara yapılan sorgulamada, silahları E.S. ve M.A. isimli iki kişiden temin ettikleri belirlendi. Operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda yatakların altına poşetlere saklanmış bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan, silah ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Delice

