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Esenyurt'ta silah tüccarlarına darbe: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah tacirlerine operasyon düzenlendi. Baskında 5 adet silah ve bir adet pompalı tüfekle birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Esenyurtta silah tüccarlarına darbe: 2 kişi tutuklandı

12 Mart 2018 09:42
Esenyurt'ta silah tüccarlarına darbe: 2 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Polis ekipleri geçtiğimiz ay yapılan rutin uygulama sırasında 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. Y.Ç. ve R.Ç. isimli kardeşlerin üst aramasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıslara yapılan sorgulamada, silahları E.S. ve M.A. isimli iki kişiden temin ettikleri belirlendi. Operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda yatakların altına poşetlere saklanmış bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan, silah ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Murat Delice
 

 

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