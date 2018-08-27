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Esenyurt'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

Esenyurt'ta 2 kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurtta silahlı saldırı! Yaralılar var

27 Ağustos 2018 09:44

Esenyurt'ta sabah saatlerinde 2 kadına yönelik gerçekleşen silahlı ve bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Hüseyin İ. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşi Ergül İ. ve kayınvalidesi Ayşe Ö.'yü yaralayarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocukları olan Hüseyin ve Ergül İ. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Ergül İ. bu sabah annesi Ayşe Ö. ile birlikte çalıştıkları fabrikaya doğru yola çıktı.

İki kadın, sokakta önlerini kesen Hüseyin İ. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası öfkeli koca, eşine ve kayınvalidesine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan anne kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası saldırgan eş kaçtıktan bir süre sonra Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 

Hastaneye kaldırılan anne kızın ise ameliyatta oldukları öğrenildi. Aile yakınları yaralı Ergül İ. ile saldırgan eşinin bir süredir aile içinde sorunları olduğunu ve boşanma sürecinde olduklarını söyledi.  

 

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