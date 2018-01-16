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Esenyurt'ta soba patlaması!

Esenyurt'ta bir evde soba tutuşturulurken meydana geldiği iddia edilen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurtta soba patlaması!

16 Ocak 2018 22:54
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Olay, akşam 22.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddiaya göre; Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde soba tutuşturulmaya çalışılırken patlama meydana geldi.

Patlama sonucu, aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucunda dairede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralananlar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

Volkan Kayalar - Fethiye Mutaf
 

 

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