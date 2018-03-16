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Esenyurt’ta ticari taksi sürücülerinden Uber sürücüsüne tehdit

Esenyurt’ta Uber sürücüsünün önüne kesen bir grup taksici, Uber sürücüsüne, “ Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz, ben seni vursam haksız mıyım?” dedi.

Esenyurtta ticari taksi sürücülerinden Uber sürücüsüne tehdit

16 Mart 2018 11:01
Ticari taksi sürücülerinden Uber sürücüsüne tehdit - Tıkla İzle

Olay önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İçerisinde turist yolcu bulunan Uber aracının önü ticari taksici sürücüleri tarafından kesildi. İddiaya göre taksi sürücüleri önünü kestikleri Uber sürücüsüne sözlü olarak saldırmaya başladı. Bu sırada araç içerisinde bulunan turist yolcu da korku yaşadı. Yaşanan anlar ise yine Uber sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksici olduğu ileri sürülenden birisi, Uber araç sürücüsüne “ Yasak olduğunu bilmiyor musun?” demesi üzerine Uber sürücüsü, “ Ben şoförüm” dedi.

Konuşmanın devamında ise taksi sürücüsü, “ Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz, ben seni vursam haksız mıyım” dediği de duyuluyor.  

Murat Delice

Etiketler: Esenyurt, Ticari taksi, uber

 

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