Esenyurt’ta ticari taksi sürücülerinden Uber sürücüsüne tehdit

Olay önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İçerisinde turist yolcu bulunan Uber aracının önü ticari taksici sürücüleri tarafından kesildi. İddiaya göre taksi sürücüleri önünü kestikleri Uber sürücüsüne sözlü olarak saldırmaya başladı. Bu sırada araç içerisinde bulunan turist yolcu da korku yaşadı. Yaşanan anlar ise yine Uber sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksici olduğu ileri sürülenden birisi, Uber araç sürücüsüne “ Yasak olduğunu bilmiyor musun?” demesi üzerine Uber sürücüsü, “ Ben şoförüm” dedi.

Konuşmanın devamında ise taksi sürücüsü, “ Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz, ben seni vursam haksız mıyım” dediği de duyuluyor.

Murat Delice