Esenyurt'ta 'tüp' paniği

Namık Kemal Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın giriş katında tüp gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen resmi ekipler ilk inceleme sonrası bomba imha polislerini çağırdı. Cadde giriş ve çıkışını güvenlik şeridi ile kapatan polisler, çevrede adeta kuş uçurtmadı. Dakikalar sonra olay yerine gelen uzman ekip, dikkatli bir şekilde tüpü inceledikten sonra zararsız olduğunu anladı. İnceleme sonrası polis, emniyet şeridini kaldırarak caddeyi tekrar trafiğe açtı.,

Murat Delice

