Eserlerini yaptıkları sanatçıları bire bir taklit ettiler

Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Kapsamında yapılan etkinliklere Karesi İlçesinde eğitim veren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ‘Hayatın Rengi Teması ile Sanat’ etkinliği gerçekleştirdiler. Okulda eğitim gören öğrenciler ünlü sanatçı Van Gogh’un ‘Sargılı Kulaklı Otoportresi ile Osman Hamdi Beyin Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablolarını sanatçılarının eserlerini bire bir benzeri haline gelerek ve aynı boyutta yapmaları sergiyi anlamlı kıldı. Sergiyi gezen Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, yağlı boya çalışması yapan öğrencinin rica üzerine çalışma gömleğine fırça ile ay yıldız yapması sergiyi gezen sanatseverler tarafından beğenildi. Kaymakam Demir tüm sergiyi bire bir gezerek sanatçılardan yapıtları ile bilgi aldı. Hayatın Rengi Teması ile Sanat sergisinin sonunda yer alan Ünlü Ebru Sanatçısı Neliman Şentuna Özkarasu, sergilerini ziyaret eden Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Kent Konseyi Başkanı ve Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı ile birlikte ebru yaptılar.

Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yapılan ‘Hayatın Rengi Teması ile Sanat’ sergisine Karesi Kaymakamımız Abdulkadir Demir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Mürsel Sabancı ve Yusuf Hocaoğlu, Sanatseverler, okul öğrencileri katıldı.

Hüseyin Tokmak

