Eşi aşerince yaptığı katkısız hamburgerler sınırları aştı

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki Onur Elmalı, 26 yaşındaki eşi Meryem Elmalı'nın oğlu Alparslan’a 7 aylık hamileyken hamburger aşermesi üzerine katkısız ürün arayışına girdi. Piyasada katkı maddesiz ürün bulamayan Elmalı, sağlıklı hamburgerleri kendisi yapmaya karar verdi. Bir süre sonra hamburger ve sandviç üzerine dükkan açmak için kolları sıvayan Elmalı, Sandaviç Kralı isimli markasını kurdu. Gaziemir, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde şubeler açan Elmalı, ürünlerinde katkı maddesi kullanmadığı için talebin çok fazla olduğunu, yurt dışından bayilik için görüşmeler yaptığını söyledi.

“Eşimin aşermesi sayesinde ben de hamburgerci oldum”

Eşinin aşermesi üzerine giriştiği işte yakaladığı başarıyı anlatan Elmalı, şöyle konuştu:

“Eşim 7 aylık hamileyken canı hamburger çekti. Katkısız yiyecekleri piyasada bulmak çok mümkün olmuyor. Aşerince ‘ben sana katkısız hamburger yaparım’ dedim. Zaten bir süre önce küçük bir büfede çalışmıştım. Hamburgerim eşim tarafından çok beğenilince kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Şimdi üç tane şubemiz var. Yurt dışından özellikle hamburger ve sandviç yapma videolarımıza ilgi büyük. Eşimin aşermesi sayesinde ben de hamburgerci oldum. Bizim ekmeklerimiz katkısız ve bize özel yapılıyor. Köftemiz, evde yapılan anne köftesinden farklı değil. Baharat ve tuzdan başka bir madde koymuyoruz. Bu köfteyi 1 yaşındaki oğlumuza gönül rahatlığı ile yediriyoruz. Biz hamburgeri Türkleştirdik. Türk damak tadına uygun ve katkısız hamburger yapıyoruz.”

Amerika ve Katar’dan bayilik için görüşme yapıyor

Toplamda 40 çeşit ürünü bulunduğunu belirten Elmalı, bunlardan 18’nin hamburger, 12’sinin sandviç olduğunu dile getirerek, “Arap ülkelerinden bayilik için gelip görüşüyorlar. Amerika ve Katar’dan bayilik için görüşmeler devam ediyor. Hamburgerlerimizi yemeye ünlüler de geliyor. Hamburger yapma videolarımız sosyal medya aracılığı ile dünyanın her yerinde tıklanıyor” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan