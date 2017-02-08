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Eşi boşanma davası açmak isteyince...

Samsun'da eşi boşanmak davası açmak isteyen bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye yanındaki binanın 6. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı.

Eşi boşanma davası açmak isteyince...

08 Şubat 2017 17:13

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi Sarayı önündeki metruk bir binanın 6. katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yıllık 2 çocuk annesi eşi S.K.(33) boşanma davası açacağını söyleyerek adliyeye gitmesi üzerine eşinin yanında adliyeye giden B.K.(43) eşini ikna edemeyince girdiği bunalım sonucu adliyenin yanındaki metruk binanın 6. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Polis uzun süre B.K.'yi ikna etmek için uğraştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amiri Ahmet Uzuntaş, uzun süre uğraş sonucu balkonda yanına çıktığı B.K.'yi ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. B.K., ifadesi alınmak üzere Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Muammer Ay
 


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