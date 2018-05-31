Eşi çatıdan düşen Rus geline devlet sahip çıktı

Gereken tüm güvenlik önlemlerinin ve sosyal desteklerin devlet tarafından sağlandığı Rus gelin Tatyana Ç, eşim bana bıçak çekip şiddet uyguluyordu. Uzaklaştırma aldı. Kısa süre önce de boşanma davası açtım" dedi.

İlginç olay İnegöl Baykoca Mahallesi TOKİ Konutlarında yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Samet Ç., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından bir ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezasının henüz ilk haftasında özlediği çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için eşi Rus asıllı eşi Tatyana Ç.'nin ikamet ettiği TOKİ Konutlarında bulunan 5'inci kattaki daireye geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen adam, yanındaki halatı alıp 7 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu bacaya, diğer ucunu beline bağlayan adam, 5'inci katın balkonuna sarktığı sırada halat koptu. 15 metre yükseklikten beton zemine düşen talihsiz adam ağır yaralandı. Samet Ç. olay yerine çağrılan 112 ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacakları kırılan adam ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı.

Rus geline devlet desteği

Devlet hastanesi Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Samet Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların bulunduğu, beyin kanamasının bulunduğu ve şuurunun kapalı olduğu öğrenildi. Baykoca Mahallesi Muhtarı Recep Kelebek, “Mahallemizde meydana gelen elim hadiseden dolayı üzgünüz. Evden uzaklaştırması olan vatandaşımız evine balkondan girmek isterken 5. Kattan düşerek ağır yaralanmış. Hastanede tedavi altında. Eşi Tatyana ile alakalı devletimiz gerekli çalışmayı yapıyor” dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise, kanunlar nezdinde gerekli güvenlik önlemi ve sosyal desteklerin sağlanacağını belirterek, hastanede tedavi altında bulunan Samet Ç.’ye de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bıçak çekip şiddet uygulamış

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Rus asıllı Tatyana Ç., eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma aldığını belirterek, kısa süre öncede boşanma davası açtığını ifade etti. İnegöl Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekiplerinin Tatyana Ç. İle görüşerek, sosyal destek anlamında gerekli çalışmayı başlattıkları öğrenildi. Samet Ç.’nin uzaklaştırma almadan önce eşine bıçak çekerek, şiddet uyguladığı öğrenildi.

Salih Bakıcı