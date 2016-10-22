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Eşi doğum yapan babadan havalimanında kemençeli kutlama

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle eşinin doğumuna gidemeyen Hakan Usluer, vize almayı başardıktan sonra oğlunun doğumunu Atatürk Havalimanı'nda kemençe ve horonla kutladı.

Eşi doğum yapan babadan havalimanında kemençeli kutlama

22 Ekim 2016 10:02
Eşi doğum yapan babadan havalimanında kemençeli kutlama - Tıkla İzle

Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle vize alamadığı için hamile olan eşinin yanına gidemeyen Hakan Usluer isimli bir vatandaş, uzun uğraşlar sonunda vize almayı başardı. Ancak oğlu dünyaya geldikten sonra vizeyi alabilen Usluer, ilk uçak ile Ukrayna’ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Yeni doğan oğlu İlia’yı göreceği için çok heyecanlı olan Usluer ve arkadaşları Atatürk Havalimanı'nda kutlama yaptı. Uzun uğraşlar sonucu vize alabilen Hakan Usluer’i arkadaşları Ukrayna'ya kemençe ve horonla uğurladı. Ukrayna’ya gitmek için geldikleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kemençe eşliğinde horon oynayan Usluer ve arkadaşlarını yolcular cep telefonlarıyla kaydetti.

“Müzik, horon, kemençe bizim doğamızda var”
Arkadaşının yeni doğan çocuğunun kutlaması için havalimanında kemençe çalan Reşit Örsoğlu, “Arkadaşımı Ukrayna’ya yolcu edeceğim. Kendisinin eşi Ukrayna’nın Donetsk kentinde doğum yaptı. Benim aynı zamanda kurs çalışmalarım var. Arkadaşımı gönderdikten sonra işime devam edeceğim. Uçuş saatine biraz daha zaman vardı biraz eğlenelim dedik. Biz Karadenizliler olarak müzik, horon, kemençe bizim doğamızda var. Karadenizliler enerjik insanlardır. Diğer yolcular da bizi izliyordu güzel bir ortam oldu diye tahmin ediyoruz. En azından kimse rahatsız olmadı. Sonuçta müzikal bir şeyler yaptık” şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya kemençe eşliğinde uğurlandı
Ukrayna’nın Donetsk şehrinde doğan çocuğunu görmeye giden Hakan Usluer ise, “Eşim Ukrayna’da doğum yaptı. Bir oğlum oldu. Doğumu kutlamak için burada müzik şöleni ya da bir eğlence gibi bir şeyler yaptık. Arkadaşımla yıllardır beraberiz” dedi.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz 

 

Etiketler: Ukrayna


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