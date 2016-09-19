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Eşi FETÖ’den açığa alınan anaokulu müdürü kendini astı

Kayseri’de öğretmen olan eşinin FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alındığı öğrenilen anaokulu müdürü 42 yaşındaki Ali Derebaşı, müdür yardımcısının odasında kendini asarak intihar etti.


19 Eylül 2016 13:06

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Anaokulu’nda meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ali Derebaşı’nın meslektaşları tarafından müdür yardımcısının odasında kalorifer borusuna kendini asmış vaziyette bulunduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ali Derebaşı’nın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İntihar eden Ali Derebaşı’nın eşi Fatma Derebaşı’nın Kayseri’deki FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise olayla ilgili olarak, "Bu olayın yapılan operasyonlarla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Kendisiyle alakalı bir durumdur. Ancak tasvip etmediğimiz bir olaydır. Dinimiz açısından da tasvip etmediğimiz bir durumdur. Öğretmenimizi tanıyoruz. Kendisinin bizde bıraktığı bu şekilde bir intiba yoktu. Çok şaşkınız" diye konuştu.

Ali Göç 

Etiketler: Bilal Yılmaz Çandıroğlu, fetö soruşturması, FETÖ/PDY soruşturması, Kayseri


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