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Eşi ile tartışıp çatıya çıkan kocayı polis ikna etti

Antalya’da eşi ile tartıştıktan sonra bir inşaatın 4’üncü katına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, polis tarafından ikna edildi.


16 Aralık 2016 09:12

Olay akşam saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 748 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Bülent T. iş yerinden evine döndükten sonra henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı eşi ile tartıştı. Şahıs, tartışmanın üzerine sokaktaki bir inşaatın çatı katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bülent T.'nin çatı katında ayaklarını aşağı sarkıttığını gören mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından şahsı ikna ederek aşağı indirdi. Polis konu ile ilgili inceleme başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Ertuğrul Gün
ANTALYA


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