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Eşi İlham Aliyev’in ’birinci yardımcısı’ oldu

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu.

Eşi İlham Aliyevin birinci yardımcısı oldu

21 Şubat 2017 12:29

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine atanan isim belli oldu. İmzalanan kararnameyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine Mihriban Aliyeva’nın getirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Cumhurbaşkanı’nın ülkede olmadığı durumlarda Cumhurbaşkanı’nın tüm yetkilerine sahip olacak.

26 Eylül 2016’da Azerbaycan anayasanın 29 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören referandum sonrasında Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve yardımcıları görevleri oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi olan Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev Vakfı Başkanlığı, UNESCO ve ISESCO’NUN Fahri Temsilciliği ve 4’üncü İslam Dayanışma Oyunları’nın Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 

Kamil Nadirli


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