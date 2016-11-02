İddiaya göre, İslahiye ilçesi Akınyolu Mahallesi'nde yaşayan Merve Çoşkun, yaklaşık 2 ay önce imam nikahlı eşi M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda M.K., eşinin boğazına sarılarak sıkmaya başladı. Yakınları ve komşularının araya girmesi ile genç kadın Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 aylık bebeği bulunan Merve Coşkun, yaklaşık 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Merve Coşkun'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın Kocaeli Gebze'de defnedileceği öğrenildi.

Olayın ardından öfkeli koca M.K. gözaltına alınmış, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Mehmet Bulut

GAZİANTEP